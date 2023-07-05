В Россию привезли новую модель седана Kia

Autonews: дилеры привезли в Россию новую модель седана Kia, собранную в Китае

В России поступил в продажу новый автомобиль Kia Forte. Обновленный седан, который ранее продавался на территории страны под названием Kia Cerato, привезли из Китая, сообщает Autonews.

Новая модель оснащена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 123 лошадиных силы и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Kia Forte оснащен антиблокировочной системой тормозов (ABS), электрическими подъемниками стекол, рулем с возможностью управлять мультимедиа системой, камерой заднего вида и кондиционером.

Цена нового седана в России составляет 2,1 миллиона рублей. При этом в Китае стоимость машины варьируется в зависимости от комплектации от 70 800 до 94 800 юаней (около 875 тысяч — 1,1 миллиона рублей по текущему курсу).

Южнокорейский автопроизводитель Kia приостановил сборку машин в России в марте 2022 года после начала спецоперации на Украине. Ранее автомобили бренда выпускались на мощностях завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге и на калининградском «Автоторе».

На промышленной площадке в Калининграде остались сотни недоукомплектованных корейских иномарок, которые были собраны до 24 февраля 2022 года. Их не смогли доделать и выставить на продажу из-за перебоев с поставками электроники. У многих автомобилей отсутствуют приборная панель и мультимедийная система или элементы внутренней отделки.

В октябре 2022 года вице-президент Kia Ву-Джон Джу заявил, что компания может уйти из России из-за усиливающейся волатильности, которая мешает продажам автомобилей. При этом компания сертифицировала ряд моделей корейской сборки для поставок их в Россию. Среди них оказались такие машины, как Soul, Mohave, Stringer, K5, Sorento, Seltos, Cerato и EV6.