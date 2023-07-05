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19:49, 5 июля 2023Бывший СССР

Стало известно о пострадавших при взрыве в суде в Киеве

«Страна.ua»: при взрыве в Шевченковском районном суде Киева пострадали два человека

Кадр: телеграм-канал «Политика Страны»

При взрыве в Шевченковском районном суде Киева пострадали два человека. Об этом со ссылкой на Офис генпрокурора Украины сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

По данным издания, пострадавшие — работники правоохранительных органов.

О том, что в Шевченковском суде Киева произошли взрыв и перестрелка, стало известно ранее 5 июля. Тогда обвиняемый бывший боец добровольческого батальона «Сич» Игорь Гуменюк попытался сбежать из-под стражи. По данным «Страны.ua», обвиняемый взорвал в конвойном помещении три гранаты, выхватил пистолет и взял заложника. Произошедшее также подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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    Варвара Кошечкина
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