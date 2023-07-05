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14:52, 5 июля 2023Бывший СССР

В Кремле оценили идею Лукашенко объединить ШОС, БРИКС и ЕАЭС

Спецпредставитель Путина назвал интересной идею Лукашенко объединить ШОС, БРИКС и ЕАЭС
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sputnik / Ilya Pitalev / Kremlin / Reuters

Спецпредставитель президента России Владимира Путина Бахтиер Хакимов назвал интересной идею президента Белоруссии Александра Лукашенко объединить ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Об этом он рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Логика (предложения Лукашенко — прим. «Ленты.ру») понятна: участники пересекаются. Если брать базовых участников ШОС и БРИКС, то три базовых государства — Россия, Китай, Индия — и там, и там», — заявил Хакимов.

Представитель Кремля назвал идею об объединении организаций интересной и достойной дальнейшей разработки, но отметил, что «ее реализация — это второй вопрос».

По словам Хакимова, ШОС и БРИКС дважды проводили объединенные мероприятия, например, в 2015 году лидеры государств-членов организаций собирались на одной площадке в Уфе и проводили переговоры в течение двух дней.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск последовательно поддерживает сопряжение форматов ШОС, ЕАЭС и БРИКС, которое поможет противостоять политику сдерживания «неугодных стран», проводимую Западом.

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