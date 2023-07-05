Российский арктический вертолет впервые спас пострадавшего туриста

Арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА совершил свой первый вылет и спас туриста

Разработанный специально для арктических условий вертолет Ми-8АМТШ-ВА совершил свой первый вылет и спас туриста в Мурманской области. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как уточнили в ведомстве, пострадавший получил травмы на перевале Северный Чорргор Хибинского горного массива. Группа, с которой путешествовал турист, не прошла регистрацию, что подвергло путешественников дополнительной опасности.

«Эвакуация пострадавшего туриста к вертолету осуществлялась спасателями с применением носилок по горной местности. Позднее молодой человек был передан бригаде скорой медицинской помощи в удовлетворительном состоянии», — сообщили в МЧС.

Для работы в Арктике модификация Ми-8 АМТШ-ВА оборудована системой обогрева силовой установки и обновленным комплексом авионики.

Ранее сообщалось, что рыбак из Москвы две недели дрейфовал в Белом море на резиновой лодке без мотора и выжил благодаря спасателям МЧС.