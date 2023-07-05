Грузинский посол оценил решение о своей высылке с Украины

Посол Грузии на Украине заявил, что решение о его высылке мешает отношениям двух республик

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили оценил решение украинских властей о его высылке. Об этом он высказался в интервью телеканалу Imedi.

По его мнению, подобный шаг «мешает развитию отношений» между республиками и «создает определенные проблемы в том числе и для коммуникаций».

Он также отметил, что в ходе встречи в МИД Украины он довел до Киева позицию Тбилиси по поводу здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, подчеркнув, что утверждения об ухудшившемся состоянии здоровья политика не соответствуют действительности.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД вызвать Закарашвили и передать ему предписание покинуть республику в течение 48 часов. Причиной такого решения стало появление на суде Саакашвили в истощенном состоянии. Украинский лидер заступился за экс-президента Грузии и призвал партнеров Киева поступить так же.