Внедрившийся в группу украинских телефонных мошенников москвич раскрыл их методы

Москвич рассказал о внедрении в группу телефонных мошенников, базирующихся на Украине

Незрячий IT-специалист из Москвы Руслан Айгинин смог узнать схемы, по которым работают базирующиеся на Украине телефонные мошенники, внедрившись в число соискателей этой работы и завоевав доверие одной из «эйчарщиц» аферистов. Историю своего знакомства с методами и жизнью мошенников он рассказал «Ленте.ру».

Для того чтобы втереться в доверие к украинским преступникам, он создал две подставные личности и внимательно изучил места, где они якобы живут, — город Днепр. Это было нужно для того, чтобы уверенно поддерживать диалог с базирующимися там аферистами. После этого он связался с рекрутерами мошеннических кол-центров и, не выдавая себя, получил интересовавшие его сведения.

Среди прочего он узнал, что украинские кол-центры устроены как современные офисы — работают по графику 5/2 с 9:00 до 18:00, а для удобства мошенников в них предусмотрены бесплатные обеды и даже игровые приставки. Приехавшим издалека помогают с жильем.

Также Айгинин выяснил, что украинские телефонные мошенники делят своих жертв — «мамонтов» на сленге мошенников — на пять категорий, для большинства из которых те придумали оскорбительные определения.

Мамонтов делят на: активных ******* [дебилов], пассивных ******* [дебилов], плугов, профессоров и чемпионов. Задача мошенника, которому удалось завязать разговор с будущей жертвой, определить, к какому типу тот относится и вести себя с ним соответственно Руслан Айгинин

«Плуги» — работяги, которые могут общаться лишь о своей профессии или семье, «активных» нужно впечатлить своими познаниями и вовремя осадить, а «профессорам» — лишь поддакивать. «Чемпион похож на профессора и активного ******* [дебила] одновременно. С ним труднее, а хуже всего или почти безнадежно общаться с пассивным ******* [дебилом]», — пересказал Айгинин то, что узнал у мошенников.

Типичная схема обмана состоит из нескольких шаблонов — сперва жертве звонит рядовой мошенник, которой сообщает «мамонту» о проблемах с его банковским счетом, после чего переключает на более опытного коллегу.

Далее от жертвы требуют или сообщить данные банковской карточки, чтобы обезопасить счет, или перевести деньги на подставную карточку через банкомат, либо же передать их наличными человеку в России, который сознательно или невольно сотрудничает с мошенниками.

Информация о самых вкусных лохах, которых удалось развести на значительную сумму, тут же передается звонилкам, представляющимся жертвам «борцами с мошенничеством». Они выгребают из людей то, что у них еще осталось, или уговаривают взять еще один кредит, якобы чтобы вернуть утраченное прежде и наказать виновных. Такая адская карусель получается Руслан Айгинин

По мнению Айгинина, украинских мошенников «крышуют» сотрудники полиции или Службы безопасности Украины, однако полной безопасности это им не дает. Кроме того, опасность для мошенников может исходить и от «работодателя» — при устройстве на работу украинцы заключают договор, согласно которому они обязаны отработать «вложенные» в них деньги, а при незапланированном увольнении заплатить крупный штраф.

«Не заплатишь, то... кто знает, что с тобой будет в условиях боевых действий», — подытожил он.

Ранее россиянам рассказали, что телефонные мошенники могут отомстить тем, кто не поддался на их провокации. Они могут использовать личность обидчика для того, чтобы обмануть других людей, и тогда у человека могут возникнуть проблемы с законом. Кроме того, мошенники могут добавить номер в различные базы рассылки спама и доставить ряд других неприятностей.