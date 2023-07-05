Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:25, 5 июля 2023Россия

Внедрившийся в группу украинских телефонных мошенников москвич раскрыл их методы

Москвич рассказал о внедрении в группу телефонных мошенников, базирующихся на Украине

Фото: Marília Castelli / Unsplash

Незрячий IT-специалист из Москвы Руслан Айгинин смог узнать схемы, по которым работают базирующиеся на Украине телефонные мошенники, внедрившись в число соискателей этой работы и завоевав доверие одной из «эйчарщиц» аферистов. Историю своего знакомства с методами и жизнью мошенников он рассказал «Ленте.ру».

Для того чтобы втереться в доверие к украинским преступникам, он создал две подставные личности и внимательно изучил места, где они якобы живут, — город Днепр. Это было нужно для того, чтобы уверенно поддерживать диалог с базирующимися там аферистами. После этого он связался с рекрутерами мошеннических кол-центров и, не выдавая себя, получил интересовавшие его сведения.

Материалы по теме:
Москвич внедрился в офис мошенников с Украины, которые обманывают тысячи доверчивых россиян. Что он узнал?
Москвич внедрился в офис мошенников с Украины, которые обманывают тысячи доверчивых россиян.Что он узнал?
Сегодня
«Идейных предателей мало» В ЦРУ создали Telegram-канал для вербовки россиян. Как спецслужбы набирают шпионов в соцсетях?
«Идейных предателей мало»В ЦРУ создали Telegram-канал для вербовки россиян. Как спецслужбы набирают шпионов в соцсетях?
12 июня 2023

Среди прочего он узнал, что украинские кол-центры устроены как современные офисы — работают по графику 5/2 с 9:00 до 18:00, а для удобства мошенников в них предусмотрены бесплатные обеды и даже игровые приставки. Приехавшим издалека помогают с жильем.

Также Айгинин выяснил, что украинские телефонные мошенники делят своих жертв — «мамонтов» на сленге мошенников — на пять категорий, для большинства из которых те придумали оскорбительные определения.

Мамонтов делят на: активных ******* [дебилов], пассивных ******* [дебилов], плугов, профессоров и чемпионов. Задача мошенника, которому удалось завязать разговор с будущей жертвой, определить, к какому типу тот относится и вести себя с ним соответственно

Руслан Айгинин

«Плуги» — работяги, которые могут общаться лишь о своей профессии или семье, «активных» нужно впечатлить своими познаниями и вовремя осадить, а «профессорам» — лишь поддакивать. «Чемпион похож на профессора и активного ******* [дебила] одновременно. С ним труднее, а хуже всего или почти безнадежно общаться с пассивным ******* [дебилом]», — пересказал Айгинин то, что узнал у мошенников.

Типичная схема обмана состоит из нескольких шаблонов — сперва жертве звонит рядовой мошенник, которой сообщает «мамонту» о проблемах с его банковским счетом, после чего переключает на более опытного коллегу.

Далее от жертвы требуют или сообщить данные банковской карточки, чтобы обезопасить счет, или перевести деньги на подставную карточку через банкомат, либо же передать их наличными человеку в России, который сознательно или невольно сотрудничает с мошенниками.

Информация о самых вкусных лохах, которых удалось развести на значительную сумму, тут же передается звонилкам, представляющимся жертвам «борцами с мошенничеством». Они выгребают из людей то, что у них еще осталось, или уговаривают взять еще один кредит, якобы чтобы вернуть утраченное прежде и наказать виновных. Такая адская карусель получается

Руслан Айгинин

По мнению Айгинина, украинских мошенников «крышуют» сотрудники полиции или Службы безопасности Украины, однако полной безопасности это им не дает. Кроме того, опасность для мошенников может исходить и от «работодателя» — при устройстве на работу украинцы заключают договор, согласно которому они обязаны отработать «вложенные» в них деньги, а при незапланированном увольнении заплатить крупный штраф.

«Не заплатишь, то... кто знает, что с тобой будет в условиях боевых действий», — подытожил он.

Ранее россиянам рассказали, что телефонные мошенники могут отомстить тем, кто не поддался на их провокации. Они могут использовать личность обидчика для того, чтобы обмануть других людей, и тогда у человека могут возникнуть проблемы с законом. Кроме того, мошенники могут добавить номер в различные базы рассылки спама и доставить ряд других неприятностей.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    В Белоруссии заявили об отработке пусков авиации НАТО по Москве

    Путин заявил об обнадеживающей ситуации в экономике России

    Европейская страна начала закрывать лазейки в торговле российской нефтью

    В Пакистане пройдут национальные протесты из-за сожжения Корана в Швеции

    Песков опроверг информацию о разговоре Путина и Си Цзиньпина про ядерное оружие

    В Пентагоне вновь заинтересовались доставкой грузов через космос

    В Кремле рассказали о расследовании нападения на журналистку и адвоката в Чечне

    Стало известно о возвращении культового сериала нулевых на ТНТ

    В ДНР опровергли взятие Клещеевки ВСУ

    Жителей Нидерландов предупредили о разрушительном шторме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости