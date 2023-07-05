Politico: в США усомнились в возможности установить личность пронесшего кокаин в Белый дом

Американские правоохранительные органы сомневаются в возможности установить личность человека, пронесшего на минувших выходных кокаин на территорию Белого дома. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его словам, запрещенные вещества были найдены на территории западного крыла американской администрации. В этом месте высокая проходимость, отметил он. Журналисты поинтересовались, есть ли шансы установить виновного, на что собеседник указал, что сделать это будет очень сложно.

«Даже если бы там были камеры наблюдения, если только вы не размахивали им (кокаином — прим. "Ленты.ру"), его, вероятно, не удалось бы зафиксировать», — усомнился он.

Ранее газета The Guardian сообщила, что в библиотеке Белого дома нашли порошкообразное вещество белого цвета.