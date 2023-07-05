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14:12, 5 июля 2023Экономика

В Госдуме назвали новый способ победы над Apple в России

Депутат Госдумы Горелкин предложил дождаться падения спроса на Apple естественным путем

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Возможный запрет продажи техники американской компании Apple на территории России остается спорным вопросом, и впадать в крайности тут не нужно. Об этом в комментарии РИА Новости заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Антон Горелкин.

По его словам, лучшим способом победить IPhone и Macbook стало бы создание таких условий, при которых спрос на технику от Apple упал бы по естественным причинам. «Это будет добровольным и осознанным выбором самих граждан», — объяснил он.

В то же время Горелкин считает, что российским госслужащим было бы целесообразно отказаться от использования гаджетов, которые произведены в странах НАТО. В целом, считает народный избранник, при использовании иностранных устройств и операционных систем возможны проблемы с безопасностью.

В начале лета пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что сотрудникам администрации главы государства запрещено пользоваться iPhone в служебных целях. С 17 июля аналогичный запрет вводится для сотрудников Минпромторга и его структур.

Поводом для таких действий стало объявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) о том, что американское Агентство национальной безопасности (АНБ) использует устройства Apple для слежки.

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    Платон Щукин
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