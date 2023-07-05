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22:16, 5 июля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил об осведомленности о хранящемся на европейских складах оружии

«МК»: Зеленский заявил, что детально владеет информацией о европейских складах вооружений

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно количество вооружения, которое хранится на европейских складах. Его слова приводит «Московский комсомолец» (МК).

Украинский лидер похвастался, что детально владеет подобной информацией. «Я знаю, подробно, что есть в каждом государстве», — подчеркнул он. Зеленский также отметил, что в случае, если европейские партнеры заявляют об отсутствии данных вооружений, он указывает им на наличие альтернативы.

Зеленский также рассказал о встрече с премьер-министром одной из стран. По словам украинского лидера, европейский политик в шутку предложил ему стать министром обороны этого государства, поскольку он хорошо знает, где и на каких складах находится вооружение.

Ранее Зеленский заявил, что Киев оказался в очереди на поставку ЗРК Patriot и ракет к ним. Он добавил, что европейская коалиция для передачи Украине систем Patriot находится на начальном этапе формирования.

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    Марина Совина
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