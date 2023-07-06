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10:24, 6 июля 2023Мир

Борис Джонсон напомнил Трампу об участии в вооружении Украины

Экс-премьер Британии Джонсон напомнил Трампу об участии в вооружении Украины

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что во время недавнего визита в США напомнил экс-президенту США Дональду Трампу, что тот «на самом деле сыграл важную роль» в поддержке и вооружении Украины. Об этом пишет The Guardian.

Во время встречи премьер подчеркивал, что британская помощь Киеву «стала возможной» благодаря примеру Трампа. Речь идет о визите, который состоялся в мае.

Джонсон ушел в отставку с поста лидера консерваторов и премьер-министра Британии в июле прошлого года на фоне скандалов, включая скандал с нарушением режима изоляции на Даунинг-стрит во время пандемии. Он также ушел в отставку как член парламента. С тех пор Джонсон стал обозревателем газеты Daily Mail, что, как выяснилось, нарушает парламентские правила.

Трамп проиграл президентские выборы 2020 года нынешнему лидеру страны Джо Байдену, и это поражение он до сих пор отказывается признать, утверждая, что оно стало результатом фальсификации выборов.

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    Виктория Кондратьева
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