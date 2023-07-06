Тысячи израильтян заблокировали дороги в Тель-Авиве в поддержку начальника полиции

Тысячи израильтян заблокировали дороги в Тель-Авиве, а также основные дороги и перекрестки по всему Израилю, в поддержку начальника полиции столичного округа Ами Эшеда, свергнутого союзником премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Израильская полиция использовала водометы для разгона протестующих. Об этом сообщает Bloomberg.

Эшед объявил поздно вечером 5 июля, что покидает израильскую полицию. По его словам, на него оказывали политическое давление. Он регулярно конфликтовал с бескомпромиссным министром национальной безопасности страны Итамаром Бен-Гвиром, который требовал от полиции занять более жесткую позицию в отношении многомесячных антиправительственных протестов.

«Я плачу невыносимо высокую личную цену за свой выбор предотвратить гражданскую войну», — сказал начальник полиции.

Тысячи людей заблокировали шоссе Аялон, остановив движение на обычно оживленной трассе. Протестующие, многие из которых держат бело-голубые израильские флаги, трубили в рожки, танцевали на улице и зажгли несколько костров. Полиция, в том числе верхом на лошадях, пыталась оттеснить толпу, иногда применяя водометы.

Во время прямой трансляции автомобилист проехал на своей машине сквозь толпу протестующих, ударив одного мужчину, и тот рухнул на землю. Сообщается, что водитель задержан.

В мае в центре Тель-Авива собрались тысячи протестующих против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху. Митинги проходили в Израиле уже двадцатую неделю подряд. В акции протеста в Тель-Авиве приняли участие 135 тысяч человек, хотя в прошлые недели число митингующих доходило до 200 тысяч.

Реформа Нетаньяху подразумевает значительное расширение контроля Кнессета над судебной ветвью власти. 27 марта премьер договорился с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром и отложил принятие закона о судебной реформе.