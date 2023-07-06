В Татарстане состоится полуфинал «Кубка Победы» по боксу

В Казани 8 июля пройдет полуфинал турнира по боксу «Кубок Победы»

Полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу «Кубок Победы» пройдут в Казани. Об этом пишет пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Отмечается, что в субботу, 8 июля будут соревноваться четыре команды — «Москва» и «Кама», а также «Кавказ» и «Ленинград».

Состязания состоятся в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях — до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 килограммов.

Ранее стало известно, что в Казани состоится гранд-финал Кубка Татарстана по компьютерному спорту. Мероприятие пройдет 10 июля в казанском ИТ-парке. В соревновании примут участие сотни игроков со всей республики. Они сразятся за первенство в таких популярных играх, как Counter-Strike, Dota 2 и Tekken 7.