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19:27, 4 июля 2023Моя страна

В Казани пройдет гранд-финал Кубка Татарстана по компьютерному спорту

Гранд-финал Кубка Татарстана по компьютерному спорту пройдет 10 июля

Фото: Unsplash

В Казани состоится гранд-финал Кубка Татарстана по компьютерному спорту. Об этом говорится на сайте мэрии города.

Мероприятие пройдет 10 июля в казанском ИТ-парке. В соревновании примут участие сотни игроков со всей республики. Они сразятся за первенство в таких популярных играх, как Counter-Strike, Dota 2 и Tekken 7.

Отмечается, что победителям вручат почетные кубки и присвоят спортивные разряды. Лучшие игроки представят республику на Кубке России по киберспорту.

Ранее в июне стало известно, что в сквере им. Аксенова в Казани начинает работу летний кинотеатр. Кинопоказы организованы Дирекцией парков и скверов города в рамках проекта «Киносреда» совместно с фондом «Татаркино».

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    Фариза Бацазова
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