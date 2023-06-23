В Казани пройдут летние кинопоказы

В сквере им. Аксенова в Казани с 28 июня начнутся первые кинопоказы

В сквере им. Аксенова в Казани начинает работу летний кинотеатр. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Кинопоказы организованы Дирекцией парков и скверов города в рамках проекта «Киносреда» совместно с фондом «Татаркино». Отмечается, что первый показ фильма пройдет вечером 28 июня.

Следующий сеанс состоится 12 июля. Зрителям покажут документальный фильм «История камчатского сноубордиста».

Ранее в июне стало известно, что в 2023 году на Юнусовской площади в Вахитовском районе Казани благоустроят три сквера. Уточняется, что на указанных территориях уложат газон с автополивом, высадят цветы и кустарники, установят видеокамеры, урны, сиденья и деревянный настил.