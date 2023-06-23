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16:35, 23 июня 2023Моя страна

В Казани пройдут летние кинопоказы

В сквере им. Аксенова в Казани с 28 июня начнутся первые кинопоказы

Фото: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

В сквере им. Аксенова в Казани начинает работу летний кинотеатр. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Кинопоказы организованы Дирекцией парков и скверов города в рамках проекта «Киносреда» совместно с фондом «Татаркино». Отмечается, что первый показ фильма пройдет вечером 28 июня.

Следующий сеанс состоится 12 июля. Зрителям покажут документальный фильм «История камчатского сноубордиста».

Ранее в июне стало известно, что в 2023 году на Юнусовской площади в Вахитовском районе Казани благоустроят три сквера. Уточняется, что на указанных территориях уложат газон с автополивом, высадят цветы и кустарники, установят видеокамеры, урны, сиденья и деревянный настил.

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    Фариза Бацазова
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