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11:49, 6 июля 2023Мир

Захарова заявила о применении протестующими во Франции оружия с Украины

Захарова рассказала о применении протестующими во Франции поставленного на Украину оружия

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Протестующие во Франции использовали ранее поставленное на Украину оружие. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого доступна на YouTube.

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции», — указала дипломат.

По словам Захаровой, оружие, которое страны Запада и конкретно Франция поставляют на Украину, «как бумерангом оказываются не просто у них на территории, а бьют по их собственному народу».

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    Глеб Бажуткин
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