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16:02, 6 июля 2023Экономика

Крупнейшие компании мира непредвиденно обогатились

Oxfam: ведущие компании мира заработали более $1 трлн непредвиденной прибыли в 2022 году

Фото: Gary Cameron / Reuters

За последние несколько лет совокупная непредвиденная прибыль 722 крупнейших компаний мира стабильно превышала 1 триллион долларов. По итогам 2022-го они получили доходы на 1,09 триллиона, в 2021-м — на 1,08 триллиона, свидетельствуют результаты совместного исследования благотворительных организаций Oxfam и ActionAid.

Главными причинами значительной непредвиденной прибыли стали резкий рост цен на энергоносители и повышение процентных ставок. В то же время совокупная выручка мегакорпораций выросла на 89 процентов по сравнению со средними значениями за 2017-2020 годы.

Если бы власти стран, где базируются крупнейшие корпорации мира, обложили подобные доходы налоговой ставкой в размере 90 процентов от непредвиденной прибыли прошлых лет, глобальные инвестиции в возобновляемые источники энергии увеличились на 31 процент, или на 941 миллиард долларов.

Ранее сообщалось о росте суммарной прибыли крупнейших нефтегазовых компаний до 4 триллионов долларов по итогам 2022 года. До этого данный показатель был кратно ниже и составлял в среднем 1,5 триллиона.

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    Анатолий Акулов
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