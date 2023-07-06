В России резко выросло количество ДТП с электросамокатами

Черников: в России на 60 процентов выросло количество ДТП с электросамокатами

В России на 60 процентов выросло количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

По словам Черникова, чаще всего аварии с такими видами транспорта происходят по причине того, что их владельцы пересекают проезжую часть в тех местах, которые для этого не предназначены.

Глава Госавтоинспекции также подчеркнул необходимость решить данный вопрос и в первую очередь создать условия для безопасного движения электросамокатов. При этом речь о введении прав для вождения СИМами пока не идет.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поддержал идею об ограничении использования электросамокатов. Он выступил за подобные ограничения, указав на происшествия, которые возникают с передвигающимися на подобном транспорте.