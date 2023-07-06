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04:02, 6 июля 2023Ценности

58-летняя актриса показала тело в бикини

58-летняя актриса Элизабет Херли показала тело в бикини без бретелей

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном виде и восхитила поклонников. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует перед камерой, облокотившись рукой на пальму. На ней надето белое бикини в синюю полоску без бретелей. Для съемки звезда подвела глаза черным карандашом, а волосы распустила.

Фанаты восхитились моложавой внешностью женщины, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал почти 70 тысяч лайков. «Как всегда, очень красива», «Богиня в бикини», «Выглядишь на 25!», «Невероятная фигура!», «Какая шикарная дама», — высказывались они.

В декабре 2022 года Элизабет Херли обвинили в служении дьяволу. Манекенщица опубликовала фото, на котором она позирует без штанов в белом свитшоте с изображениями глаз разных цветов. Таким образом знаменитость прорекламировала бренд Doors of Perception, в чей ассортимент входит упомянутая кофта.

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    Мария Винар
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