В Воронеже пройдет ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках»

В Воронеже 8 июля пройдет ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках»

В Воронеже в музее-заповеднике состоится ежегодный фестиваль «Летний день в Костенках», который в 2023 году посвятили теме казачества. Об этом сообщает «КП Воронеж».

Мероприятие пройдет в субботу, 8 июля. В 2023 году фестиваль посвятили теме казачества. В музее откроется выставка из Краснодарского историко-археологического музея-заповедника «Кубанские казаки». Здесь гости смогут увидеть предметы народного быта кубанских казаков XIX и начала ХХ веков. Помимо этого, на экспозиции будут представлены исторические документы и реликвии, что познакомит посетителей с основными историческими этапами в жизни кубанского казачества.

В 11:00 фестиваль встретит гостей казачьими песнями в исполнении коллективов Хохольского района, а народные мастерицы Елена Широкова и Анастасия Бедарева покажут свои изделия на выставке-ярмарке. В 13:00 все желающие смогут посетить лекцию «Истоки воронежского казачества», которую проведет известный воронежский историк Николай Сапелкин. В 14:30 начнется пешая экскурсия «Костенки без палеолита». Во время экскурсии участники посетят знаковые места Костенок, узнают о самом старом казачьем монастыре на Дону, а также увидят невероятные виды донского Белогорья.

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