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16:19, 6 июля 2023Моя страна

В Хабаровске разработали новый туристический маршрут

В Хабаровске разработали новый туристический маршрут с экскурсией в музее Амурского моста

Фото: Музей истории Амурского моста

В Хабаровске разработали новый туристический маршрут — традиционную прогулку по реке предложили дополнить посещением музея Амурского моста. Об этом сообщает портал «Губерния».

Поездка займет два часа. Теплоход будет отправляться от речного вокзала до Музея истории Амурского моста, в котором будет сделана остановка на экскурсию, после которой туристы будут отправляться обратно. Во время поездки пассажиры узнают историю Хабаровска и строительства моста.

Расписание маршрута пока в разработке, но планируется, что первые туры по Амуру до музея пройдут в выходные дни. Для удобства планируется обустроить комфортную дорогу от остановки теплохода до музея.

Ранее сообщалось, что и3 Саратова запустят новый туристический железнодорожный маршрут «Каспийские жемчужины». Пассажиры поезда посетят популярные туристические достопримечательности — Сулакский каньон, берег Каспийского моря, природный заповедник «Бархан Сарыкум», где проходили съемки фильма «Белое солнце пустыни». Туристы также смогут побывать в цитадели Нарын-кала, увидеть экраноплан «Лунь», прозванный «Каспийским монстром», посетить астраханский рынок с рыбными деликатесами и осетровую ферму.

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    Сергей Истомин
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