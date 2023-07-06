Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:02, 6 июля 2023Мир

Названа причина блокировки США назначения Уоллеса генсеком НАТО

Telegraph: США заблокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за планов по F-16 для ВСУ

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО в связи с тем, что Соединенное Королевство планировало начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

По данным издания, американский лидер оказался недоволен намерением Лондона обучать украинских летчиков пилотированию F-16 до того, как США дали им свое «разрешение» по данному вопросу. Отмечается, что до этого Уоллес являлся фаворитом на пост генсека Североатлантического альянса, а его кандидатура активно лоббировалась британским премьер-министром Риши Сунаком, который убеждал Байдена принять решение в его пользу.

Ранее стало известно, что Вашингтон опроверг сообщения о том, что Байден продвигает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о попытке предложить Западу начать контрнаступление раньше

    Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

    Шольц поддержал сокращение бюджетной поддержки семей с детьми

    Названа причина блокировки США назначения Уоллеса генсеком НАТО

    58-летняя актриса показала тело в бикини

    В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

    На Украине заявили о расширении черного рынка наркотиков

    Минобороны показало разминирование Валуек после обстрелов ВСУ

    Стало известно о взрывах во Львове

    Зеленский объяснил необходимость F-16 для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости