Названа причина блокировки США назначения Уоллеса генсеком НАТО

Telegraph: США заблокировал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за планов по F-16 для ВСУ

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО в связи с тем, что Соединенное Королевство планировало начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 без одобрения Вашингтона, сообщает The Telegraph.

По данным издания, американский лидер оказался недоволен намерением Лондона обучать украинских летчиков пилотированию F-16 до того, как США дали им свое «разрешение» по данному вопросу. Отмечается, что до этого Уоллес являлся фаворитом на пост генсека Североатлантического альянса, а его кандидатура активно лоббировалась британским премьер-министром Риши Сунаком, который убеждал Байдена принять решение в его пользу.

Ранее стало известно, что Вашингтон опроверг сообщения о том, что Байден продвигает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО.