В США опровергли информацию о продвижении Байденом главы ЕК на пост генсека НАТО

Times: Вашингтон отрицает продвижение Байденом главы Еврокомиссии на пост генсека НАТО

Вашингтон опровергает сообщения о том, что президент США Джо Байден продвигает главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники.

Собеседники издания подчеркнули, что данная информация в СМИ является неточной. Уточняется, что американский лидер хорошего мнения о фон дер Ляйен, равно как о ряде других возможных кандидатов на должность генсека Североатлантического альянса. Однако, подчеркнули источники, на данный момент у Байдена нет предпочтительного кандидата.

Ранее стало известно, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Информацию подтвердил и сам глава альянса.