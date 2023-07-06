МИД Грузии отказался вести консультации с послом на Украине

МИД Грузии не будет вести консультации с послом на Украине Георгием Закарашвили

МИД Грузии не будет вести консультации с послом этой страны на Украине Георгием Закарашвили. Об этом заявил глава грузинского ведомства Илья Дарчиашвили в интервью телекомпании Imedi.

«Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом», — заявил Дарчиашвили. По его словам, Закарашвили уже покинул Украину и направляется в Грузию.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Грузии вызвать Закарашвили и передать ему предписание покинуть республику в течение 48 часов. Причиной такого решения стало появление на суде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в истощенном состоянии.

Сам посол заявил, что подобный шаг «мешает развитию отношений» между странами и «создает определенные проблемы в том числе и для коммуникаций».