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23:08, 6 июля 2023Бывший СССР

МИД Грузии отказался вести консультации с послом на Украине

МИД Грузии не будет вести консультации с послом на Украине Георгием Закарашвили

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

МИД Грузии не будет вести консультации с послом этой страны на Украине Георгием Закарашвили. Об этом заявил глава грузинского ведомства Илья Дарчиашвили в интервью телекомпании Imedi.

«Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом», — заявил Дарчиашвили. По его словам, Закарашвили уже покинул Украину и направляется в Грузию.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Грузии вызвать Закарашвили и передать ему предписание покинуть республику в течение 48 часов. Причиной такого решения стало появление на суде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в истощенном состоянии.

Сам посол заявил, что подобный шаг «мешает развитию отношений» между странами и «создает определенные проблемы в том числе и для коммуникаций».

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    Марина Совина
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