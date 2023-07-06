Генсек НАТО признал проблемы ВСУ при контрнаступлении

Столтенберг признал проблемы ВСУ из-за труднопроходимой местности и сопротивления ВС РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Politico рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления.

Отвечая на вопрос о контрнаступлении Киева, Столтенберг «признал серьезные проблемы, с которыми украинские силы встречаются на поле боя». «Они [украинцы] сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — отметил глава НАТО.

Столтенберг добавил, что ВСУ также необходимо преодолеть «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей». «Конечно, это повлияло на темпы прогресса», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше. «Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — отметил он.