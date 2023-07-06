Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:08, 6 июля 2023Мир

Генсек НАТО признал проблемы ВСУ при контрнаступлении

Столтенберг признал проблемы ВСУ из-за труднопроходимой местности и сопротивления ВС РФ
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в беседе с изданием Politico рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления.

Отвечая на вопрос о контрнаступлении Киева, Столтенберг «признал серьезные проблемы, с которыми украинские силы встречаются на поле боя». «Они [украинцы] сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — отметил глава НАТО.

Столтенберг добавил, что ВСУ также необходимо преодолеть «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей». «Конечно, это повлияло на темпы прогресса», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление ВСУ раньше. «Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО признал проблемы ВСУ при контрнаступлении

    YouTube заблокировал канал еще одного российского СМИ

    Россиян предупредили о новом мошенничестве с квартирами

    Россиянин выбросил с 9-го этажа пять кошек матери и попал под следствие

    Европейскую ракету Ariane 5 запустили в последний раз

    Российская банда пойдет под суд за похищение и продажу детей в цыганские семьи

    В ЛНР рассказали о хаотичной стрельбе ВСУ на купянском направлении

    Тысячи израильтян заблокировали дороги в Тель-Авиве

    56-летняя Сальма Хайек показала тело в бикини и восхитила фанатов

    Бывший сотрудник ГИБДД получил срок за выдачу шести водительских прав за деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости