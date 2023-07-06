Алеся Кафельникова прошлась по подиуму иностранного показа в откровенном наряде

Модель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму показа Zuhair Murad в откровенном наряде

Российская модель Алеся Кафельникова приняла участие в показе кутюрной коллекции иностранного бренда Zuhair Murad. Снимки публикует WWD.

24-летняя манекенщица прошлась по подиуму в откровенном наряде, который состоял из кроп-топа и брюк из ткани с эффектом металлик. На размещенных кадрах видно, что брюки, которые оголяли ноги знаменитости, также были украшены вышивкой в виде пауков. Образ участницы шоу дополнила оверсайз-накидка черного цвета, чокер с перьями и босоножки на каблуках.

Известно, что дефиле Zuhair Murad стало для Кафельниковой вторым в рамках текущей Недели высокой моды в Париже. Среди прочего она участвовала в показе марки Alexis Mabille.

В мае Кафельникова снялась в откровенных образах для модного бренда Etam. Она предстала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с золотистой застежкой посередине и плавок на высокой посадке.