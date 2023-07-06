Пьяная россиянка систематически избивала троих детей

На Кубани пьяная мать систематически избивала троих детей, у одного из них инвалидность

В Отрадненском районе Краснодарского края мать регулярно избивала троих детей и выпивала. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его информации, у одного из детей женщины, которому девять лет, был сахарный диабет. Мальчик пил сладкую воду и сам колол себе инсулин, когда чувствовал себя плохо. Мать избивала его и двух других подопечных за провинности.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Детей передали в реабилитационный центр, за ходом расследования следит прокуратура.

Ранее житель Ленинградской области во время пьяного застолья решил прижечь руку семилетнему сыну подруги в воспитательных целях. По словам первоклассника, пока мать и трое мужчин выпивали, он в шутку спалил матрас.