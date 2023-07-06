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05:56, 6 июля 2023Среда обитания

Климатолог рассказала о смертном приговоре человечеству

Климатолог Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству

Фото: Unsplash

Климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто высказалась о новом рекорде среднемировой температуры. Ее слова приводит телеканал Sky News.

По данным Национального центра экологического прогнозирования США, средняя температура на планете в понедельник, 3 июля, достигла 17,01 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд зафиксировали в августе 2016 года, когда показатель составил 16,92 градуса. Эксперт назвала эту тенденцию смертным приговором человечеству.

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«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — рассказала Отто.

В этом году ООН предупреждала о росте глобальных температур из-за изменения климата и природного явления Эль-Ниньо, связанного с фазами океанского течения природного явления Эль-Ниньо. Его особенность заключается в том, что при Ла-Нинье тепло из атмосферы уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток двигается из океана в атмосферу.

Ранее британский климатолог Адам Скайф спрогнозировал усиление экстремальной жары и засухи в 2024 году на фоне Эль-Ниньо. По его мнению, в условиях изменения климата влияние этого явления становится еще сильнее.

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    Марина Совина
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