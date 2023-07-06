В России назвали последствия передачи Украине кассетных боеприпасов

Депутат ГД Чепа: после передачи ВСУ кассетных боеприпасов конфликт станет более серьезным

Украинский конфликт может перейти в более серьезную фазу в случае, если США передадут Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены к использованию. Одновременно возможная передача указывает на то, что противостояние становится затяжным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Кассетные боеприпасы имеют ограничения по использованию, есть определенные запреты. Если американцы решат передать это оружие Украине, конфликт будет иметь более серьезное продолжение, — предупредил политик. — Эти боеприпасы направлены на работу по площадным целям. Если их начнут применять по городам, то последствия будут крайне серьезными».

По словам Чепы, скорее всего, речь будет идти о кассетных боеприпасах для авиационного применения, но на сегодняшний день известно, что Украина не обладает достаточным количеством носителей для их применения.

«К этому нужно быть готовыми. И министр обороны должен принимать какие-то меры. Сам факт, что американцы хотят передать кассетные боеприпасы, говорит о том, что они видят: конфликт входит в трудную, затяжную фазу, контрнаступление не увенчалось успехом, идет осложнение», — считает депутат.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты уже на текущей неделе могут принять решение по вопросу поставки Украине кассетных боеприпасов. Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.