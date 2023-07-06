МИД России заявил о подготовке территории Украины для оккупации Западом

Захарова: власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом

Власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на Youtube-канале дипведомства.

«Они просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как президент Украины Владимир Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», — сказала дипломат.

Она также отметила, что протестующие во Франции использовали ранее поставленное на Украину оружие. По ее словам, оружие, которое страны Запада поставляют Киеву, «как бумерангом оказывается не просто у них на территории, а бьет по их собственному народу».