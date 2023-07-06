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12:13, 6 июля 2023Мир

МИД России заявил о подготовке территории Украины для оккупации Западом

Захарова: власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на Youtube-канале дипведомства.

«Они просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как президент Украины Владимир Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной», — сказала дипломат.

Она также отметила, что протестующие во Франции использовали ранее поставленное на Украину оружие. По ее словам, оружие, которое страны Запада поставляют Киеву, «как бумерангом оказывается не просто у них на территории, а бьет по их собственному народу».

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    Семен Александров
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