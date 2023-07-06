Лукашенко заявил о нежелании Путина «мочить» Пригожина

Лукашенко заявил, что президент Путин не будет «мочить» главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет «мочить» главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он рассказал на встрече с иностранными журналистами, передает «Sputnik Беларусь».

«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет», — сказал Лукашенко.