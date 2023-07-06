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11:44, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о нежелании Путина «мочить» Пригожина

Лукашенко заявил, что президент Путин не будет «мочить» главу ЧВК «Вагнер» Пригожина

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет «мочить» главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом он рассказал на встрече с иностранными журналистами, передает «Sputnik Беларусь».

«Что с ним будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат"… Нет, этого не будет», — сказал Лукашенко.

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