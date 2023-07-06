Молдавия поддержала идею ОБСЕ о трансформации миссии на Днестре

Премьер Молдавии Речан поддержал ОБСЕ в демилитаризации миротворческой миссии на Днестре

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан поддержал идею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о трансформации миротворческой миссии на Днестре в международную гражданскую, так как есть необходимость в демилитаризации. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы должны регламентировать этот конфликт исключительно мирным путем, это хороший способ, чтобы в том числе эвакуировать российские войска из зоны безопасности и Приднестровского региона», — сказал он.

Речан назвал целью молдавских властей полную демилитаризацию зоны. По его словам, в таком случае гражданская миссия является хорошим решением. Агентство отмечает, что парламентская ассамблея ОБСЕ выступила с предложением начать обсуждение трансформации миротворческой миссии в Приднестровье в гражданскую под международным мандатом.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что российские миротворцы останутся в регионе даже в случае выхода Молдавии из соглашения о мирном решении конфликта в непризнанной республике. Как он утверждал, для приднестровской стороны может быть только один вариант — это продолжить обеспечивать мир и безопасность на берегах Днестра в рамках уже существующих структур.