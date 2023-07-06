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13:01, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко порассуждал о возможности завершить конфликт ядерным ударом по Украине

Лукашенко: войну можно закончить ядерным ударом по Украине, но не нужно
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Конфликт на Украине можно завершить нанесением ядерного удара, но такие действия не нужны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает BELTA.

По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос применения ядерного оружия даже ограниченных возможностей не стоит. «У России достаточно обычных вооружений, неядерных, для того, чтобы добиться своих целей», — заверил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что применение ядерного оружия возможно в случае недружественных действий со стороны НАТО. «Вот если будет агрессия НАТО против Беларуси или России, а это значит вторгнуться на нашу территорию, тогда руки развязаны», — объяснил он.

Лукашенко также отмечал, что размещенное в республике тактическое ядерное оружие необходимо в оборонительных целях. По его словам, ядерные боеголовки находятся под надежной охраной.

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    Варвара Кошечкина
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