ВС России отбили атаки ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях

Начальник пресс-центра подразделения Южной группировки ВС России Вадим Астафьев заявил, что солдатам удалось отбить ряд атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, враг потерял большое количество бойцов и техники, сообщает РИА Новости.

Он отменил, что боестолкновения происходили на соледаро-артемовском, а также авдеевском и марьинском направлениях. «Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — добавил Астафьев.

Ранее старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин заявил, что ВСУ пытаются сосредоточить силы на более дальних расстояниях и ударить в направлении Новопрокоповки в Запорожской области. Он подчеркнул, что у Киева есть планы выйти на Токмак и рассечь линию российской обороны.