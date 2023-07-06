Стал известен подарок Путину от девочки из Дербента

Встретившаяся с Путиным девочка из Дербента Раисат Акипова подарила ему подкову на счастье

Восьмилетняя школьница из Дербента Раисат Акипова подарила президенту России Владимиру Путину подковы на счастье от кубачинских мастеров. Об этом сообщил РИА Новости отец девочки Ахмет Акипов.

«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь», — рассказал он. По словам Акипова, концепцию подарка придумала мама Раисат Култум. Мужчина добавил, что семья также получила подарок от главы государства. В ответ президент подарил семье книгу про Кремль с автографом и подписью «на счастье».

Президент России посещал Дербент 29 июня. В конце поездки он вышел к местным жителям. После этого главе государства рассказали о девочке, которая плакала, поскольку не смогла встретиться с ним в родном городе. Позже Путин пригласил юную россиянку и ее родителей в Москву.