Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:29, 6 июля 2023Россия

Стал известен подарок Путину от девочки из Дербента

Встретившаяся с Путиным девочка из Дербента Раисат Акипова подарила ему подкову на счастье

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin / Reuters

Восьмилетняя школьница из Дербента Раисат Акипова подарила президенту России Владимиру Путину подковы на счастье от кубачинских мастеров. Об этом сообщил РИА Новости отец девочки Ахмет Акипов.

«Дочь захотела сделать маленький подарок от себя, попросила нас, и мы подарили президенту серебряную подкову: такая красивая вещь», — рассказал он. По словам Акипова, концепцию подарка придумала мама Раисат Култум. Мужчина добавил, что семья также получила подарок от главы государства. В ответ президент подарил семье книгу про Кремль с автографом и подписью «на счастье».

Президент России посещал Дербент 29 июня. В конце поездки он вышел к местным жителям. После этого главе государства рассказали о девочке, которая плакала, поскольку не смогла встретиться с ним в родном городе. Позже Путин пригласил юную россиянку и ее родителей в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о попытке предложить Западу начать контрнаступление раньше

    Раскрыты сроки выхода iPhone SE

    Стал известен подарок Путину от девочки из Дербента

    Зеленский пригрозил судом сторонникам России при возврате утраченных территорий

    Шольц поддержал сокращение бюджетной поддержки семей с детьми

    Названа причина блокировки США назначения Уоллеса генсеком НАТО

    58-летняя актриса показала тело в бикини

    В Пакистане мужчина заразился «пожирающей мозг» амебой

    На Украине заявили о расширении черного рынка наркотиков

    Минобороны показало разминирование Валуек после обстрелов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости