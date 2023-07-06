В США рассказали о провальном подходе Зеленского в отношениях с НАТО

Экс-разведчик ВС США Шаффер: требования поставок оружия не защитят Зеленского от провала

Основанный на постоянных требованиях новых вооружений план в отношениях с НАТО закончится для президента Украины Владимира Зеленского провалом. Об этом высказался бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Военный отметил, что украинский лидер выкачивает оружие из стран альянса, всякий раз говоря, что именно этот тип вооружений поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ) добиться успеха. Так, в частности, он прокомментировал согласие Франции предоставить Киеву танки.

«Эти французские штуки очень легкие и предназначены, по сути, для операций по борьбе с повстанцами, но тут же совсем не стычки с повстанцами. Я думаю, это глупости, вроде чудо-оружия. "О да, если мы получим это, все сразу будет хорошо!" Нет, ничего не будет хорошо, и это никак не прекращается», — заявил Шаффер, добавив, что Зеленский ведет себя как ребенок.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами в ходе контрнаступления. По его словам, все это повлияло на темпы прогресса.

В мае Шаффер предупреждал, что Киев не продержится дольше лета. По его мнению, украинские военные применяют множество снарядов для отражения российских ударов. Это грозит неспособностью солдат обеспечивать защиту от российских ракет, заключил экс-разведчик.