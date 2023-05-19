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06:34, 19 мая 2023Мир

В США предрекли срок военных действий на Украине

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не продержится дольше лета

Фото: Unsplash

Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер спрогнозировал, сколько времени продлятся боевые действия на Украине. Об этом он высказался в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Шаффер предрек срок военных действий на Украине и заявил, что Киев не продержится дольше лета. Вооруженные силы Украины (ВСУ) этого не выдержат, отметил он. По мнению экс-разведчика, украинские военные применяют множество нарядов для отражения российских ударов. Это грозит неспособностью солдат обеспечивать защиту от российских ракет.

По мнению военного, Украине следует сесть за стол переговоров до июля.

Ранее в Китае оценили способы урегулировать кризис на Украине. Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан заявил, что диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира в стране.

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Марина Совина
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