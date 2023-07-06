Пушилин сообщил о контроле российских сил над Клещеевкой

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что российские силы контролируют всю Клещеевку

Село Клещеевка, которое находится в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), полностью контролируется российскими силами. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На вчерашний день созванивался с командованием — все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — сказал он.

Пушилин добавил, что ситуация в населенном пункте всегда напряженная. По словам врио главы региона, было одно из очередных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые подошли достаточно близко к Клещеевке. Однако российские войска «все сделали грамотно», подчеркнул он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг информацию о взятии Клещеевки ВСУ. Он отметил, что украинские войска продолжают биться за одну из господствующих высот рядом с населенным пунктом, с которой возможен контроль части Артемовска. Гагин сообщил, что село контролируют ВС России.