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10:35, 6 июля 2023Бывший СССР

Пушилин сообщил о контроле российских сил над Клещеевкой

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что российские силы контролируют всю Клещеевку

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Село Клещеевка, которое находится в районе Артемовска (украинское название — Бахмут), полностью контролируется российскими силами. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«На вчерашний день созванивался с командованием — все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — сказал он.

Пушилин добавил, что ситуация в населенном пункте всегда напряженная. По словам врио главы региона, было одно из очередных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые подошли достаточно близко к Клещеевке. Однако российские войска «все сделали грамотно», подчеркнул он.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин опроверг информацию о взятии Клещеевки ВСУ. Он отметил, что украинские войска продолжают биться за одну из господствующих высот рядом с населенным пунктом, с которой возможен контроль части Артемовска. Гагин сообщил, что село контролируют ВС России.

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    Кристина Есикова
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