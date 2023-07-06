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14:53, 6 июля 2023Экономика

Названы главные риски для российского финансового рынка

Зампред ЦБ Чистюхин: на развитии российского финансового рынка могут сказаться три вещи
Владимир Чистюхин

Владимир Чистюхин. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

На развитии российского финансового рынка могут сказаться три вещи. Об этом на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, его слова приводит Frank media.

Главным, «суперриском» Чистюхин назвал огосударствление экономики. За этим процессом необходимо тщательно следить, чтобы не допустить сдвига, после которого будет тяжело вернуться к прежнему состоянию, подчеркнул он.

Второй риск — монополия крупнейших игроков и ориентация финансового рынка на них. Крупные банки не смогут занять все ниши, поэтому необходимо наличие более мелких игроков, которые «легки на подъем и на какие-то новые бизнес-модели и даже на какие-то небольшие инновации», объяснил представитель регулятора.

Последним Чистюхин назвал риск ориентации рынка только на локальных инвесторов. По его словам, они не смогут покрыть все потребности экономики, поэтому необходимо подталкивать к вложениям в российский рынок бизнес и граждан дружественных государств, заявил он.

Эксперты агентства Bloomberg назвали ослабление рубля серьезным риском для российской экономики. По их мнению, рекордно падающая национальная валюта выгодна для российского бюджета, но вместе с тем она создает угрозу ускорения инфляции и перехода Центробанка к повышению процентных ставок.

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    Вячеслав Агапов
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