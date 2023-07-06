Украинских военных обучат управлению F-16 в Румынии

Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе для украинских военных

Украинских военных обучат управлению истребителями F-16 в Румынии. Об этом заявили в администрации президента страны, передает ТАСС.

«На заседании было рассмотрено участие Румынии в новом трансатлантическом проекте, а именно создание в стране структуры по подготовке пилотов самолетов F-16. Вместе с другими союзниками и с компанией, которая проектирует этот боевой самолет, в Румынии будет создан региональный хаб для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах», — заявили в администрации.

Отмечается, что в центре будут готовиться румынские пилоты, которые управляют самолетами F-16. При этом позднее структура будет открыта и для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО, в том числе с Украины.

Ранее НАТО отказалась поставлять Киеву F-16 до завершения контрнаступления. Об этом объявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.