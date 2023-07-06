Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:37, 6 июля 2023Мир

Украинских военных обучат управлению F-16 в Румынии

Румыния откроет центр по обучению пилотов F-16, в том числе для украинских военных

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Украинских военных обучат управлению истребителями F-16 в Румынии. Об этом заявили в администрации президента страны, передает ТАСС.

«На заседании было рассмотрено участие Румынии в новом трансатлантическом проекте, а именно создание в стране структуры по подготовке пилотов самолетов F-16. Вместе с другими союзниками и с компанией, которая проектирует этот боевой самолет, в Румынии будет создан региональный хаб для обучения пилотов, которые будут летать на этих самолетах», — заявили в администрации.

Отмечается, что в центре будут готовиться румынские пилоты, которые управляют самолетами F-16. При этом позднее структура будет открыта и для участия пилотов из союзных государств и партнеров НАТО, в том числе с Украины.

Ранее НАТО отказалась поставлять Киеву F-16 до завершения контрнаступления. Об этом объявил председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Заикина
    Обсудить
    Последние новости

    США хотят передать Украине кассетные боеприпасы. Как они повлияют на боевые действия?

    Число заразившихся менингитом в Екатеринбурге увеличилось

    Врач оценила вред вейпов по сравнению с обычными сигаретами

    Белла Хадид опубликовала фото в нижнем белье

    Россиянам рассказали о мерах предосторожности в брачный период у змей

    США продолжат поддерживать боевые действия на Украине вместо переговоров

    Российского полицейского уволили за нападение на коллег ради брата

    Зеленский направился с визитом в Чехию

    Анна Семенович пожаловалась на проблемы со здоровьем

    Женщина похудела на 82 килограмма и пожаловалась на оскорбления хейтеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости