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12:30, 6 июля 2023Экономика

Греф заявил об ожидании укрепления рубля

Глава Сбербанка Греф заявил, что стоит ждать укрепления курса рубля
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Евгений Филиппов / Globallookpress.com

Курс рубля сейчас находится на на оптимальных уровнях, стоит ждать его укрепления. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, передает РИА Новости.

Греф отметил, что курс при этом не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. По его словам, курс — это поплавок. «Слава богу, что этот поплавок существует. Мы видим, какие проблемы с экономикой в странах, где пытаются вмешиваться в ценообразование», — сказал он.

По мнению главы Сбербанка, произойдет перестройка всех секторов экономики под новые реалии и наступит какая-то новая стабилизация.

Ранее Греф исключил вероятность возникновения проблем в банковском секторе России. Он отметил, что отечественный банковский сектор всегда подстраивается под ситуацию.

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    Варвара Кошечкина
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