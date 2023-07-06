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19:10, 6 июля 2023Мир

Генсек НАТО прокомментировал перемещения Пригожина словами «внимательно следим»

Столтенберг: НАТО внимательно следит за перемещениями ЧВК «Вагнер» и Евгения Пригожина

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что в альянсе внимательно следят за перемещениями членов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Его слова приводит РИА Новости.

По его данным, НАТО зафиксировало в Белоруссии приготовления к размещению больших групп бойцов ЧВК, но приезда их большого числа в республику не увидело.

«Мы наблюдаем также за перемещениями господина Пригожина, но я не буду приводить подробности», — прокомментировал Столтенберг.

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался, что Варшава готова укрепить границу с Белоруссией из-за прибытия в республику бойцов ЧВК «Вагнер».

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