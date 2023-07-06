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13:23, 6 июля 2023Мир

Песков прокомментировал возможность участия «Талибана» в ШОС

Песков: для участия «Талибана» в ШОС нужен консенсус участников организации

Фото: Ali Khara / Reuters

Для участия «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нужен консенсус ее участников. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он отметил, что вопрос участия «Талибана» в саммите ШОС должны рассмотреть участники при подготовке к следующей встрече.

5 июня министерство иностранных дел Афганистана, которое контролируется талибами, заявило, что движение «Талибан» хочет принять участие в следующем саммите ШОС. Так они прокомментировали прошедшую в виртуальном формате встречу глав государств-участников организации.

В Кабуле заявили, что поддерживают итоговое заявление саммита в вопросах стабильного и безопасного Афганистана. Также там отметили необходимость оказания гуманитарной помощи стране.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году после бегства оттуда вооруженных сил США. После этого они начали вводить в стране законы шариата, например, закрыли в Кабуле учебные центры для девушек.

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    Александр Слабиев
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