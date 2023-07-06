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08:47, 6 июля 2023Россия

Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на станции в российском регионе

Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на станции в Новосибирской области

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Тепловоз и цистерна с бензином сошли с рельсов на станции Сокур в Новосибирской области. О происшествии в российском регионе сообщили в Западно-Сибирской транcпортной прокуратуре.

В ведомстве разъяснили, что все произошло рано утром в четверг, 6 июля. В результате происшествия опасных последствий не наступило. Задержек в движении поездов удалось избежать.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

В июне сообщалось, что шесть товарных поездов с цементом сошли с рельсов рядом со станцией Бирюлево-Товарная в Москве. Авария не задела никого из людей. Угрозы для экологии произошедшее тоже не представляет, пояснили впоследствии в РЖД.

До этого 15 грузовых вагонов сошли с рельсов под Белгородом. ЧП произошло рядом с железнодорожной станцией. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Движение электричек и пригородных поездов пришлось остановить. Причины инцидента не раскрывались.

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    Анна Щербакова
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