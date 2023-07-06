В США предрекли гибель украинцев в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов

Активистка Бенджамин: отправка кассетных снарядов Киеву приведет к гибели самих украинцев

Поставки американских кассетных снарядов Киеву приведут к тому, что украинцев будут на протяжении многих лет убивать и калечить. Такое мнение выразила одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин в интервью РИА Новости.

«Отправлять их на Украину — ужасная идея. Она означает, что последствия этого конфликта будут ощущаться еще десятилетия», — отметила активистка. Она также напомнила о существовании международного запрета на кассетные боеприпасы, подчеркнув, что американские власти его нарушают.

Бенджамин добавила, что Украину могут ждать такие же последствия, как Вьетнам, Камбоджу и Лаос.