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23:31, 6 июля 2023Мир

В США предрекли гибель украинцев в случае отправки Киеву кассетных боеприпасов

Активистка Бенджамин: отправка кассетных снарядов Киеву приведет к гибели самих украинцев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поставки американских кассетных снарядов Киеву приведут к тому, что украинцев будут на протяжении многих лет убивать и калечить. Такое мнение выразила одна из основательниц антивоенного движения Codepink Медея Бенджамин в интервью РИА Новости.

«Отправлять их на Украину — ужасная идея. Она означает, что последствия этого конфликта будут ощущаться еще десятилетия», — отметила активистка. Она также напомнила о существовании международного запрета на кассетные боеприпасы, подчеркнув, что американские власти его нарушают.

Бенджамин добавила, что Украину могут ждать такие же последствия, как Вьетнам, Камбоджу и Лаос.

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    Марина Совина
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