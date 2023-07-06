МИД России обвинил ООН в безразличии к попыткам диверсий на ЗАЭС

Захарова: секретариату ООН безразличны попытки Киева совершить диверсии на ЗАЭС

Секретариату ООН безразличны попытки Киева совершить диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В этом обвинила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Нежелание открыто признать это лишь в большей степени побуждает режим президента Украины Владимира Зеленского к продолжению террористических провокаций в отношении станции», — заявила дипломат.

Она добавила, что со стороны ООН не было ни публичной реакции, ни по двусторонним каналам. Представитель дипломатического ведомства подчеркнула, что Москва призывает организацию не закрывать глаза на это.

Ранее Захарова отметила, что власти Киева готовят территорию Украины для оккупации Западом. По ее словам, Владимир Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной.