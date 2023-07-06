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12:02, 6 июля 2023Культура

Вербовавшая в секс-секту звезда «Тайн Смолвиля» вышла из тюрьмы

NBC: вербовавшая в секс-секту звезда «Тайн Смолвиля» Эллисон Мэк вышла из тюрьмы
Эллисон Мэк

Эллисон Мэк. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Звезда сериала «Тайны Смолвиля», американская актриса Эллисон Мэк, которая вербовала женщин в секс-секту NXIVM («Нексиам»), вышла из тюрьмы. Об этом сообщает NBC.

Согласно документам, 40-летняя актриса была освобождена из федеральной тюрьмы в Калифорнии, США, в понедельник, 3 июля.

В 2021 году Мэк приговорили к трем годам тюрьмы за вербовку женщин. Изначально актрисе грозило до 17 лет заключения, однако защита утверждала, что по данному делу будут более уместны домашний арест или условный срок. Прокуроры согласились с адвокатами, учитывая активное сотрудничество обвиняемой.

NXIVM был основан в конце 90-х годов как организация, проводящая личностные тренинги для бизнесменов. На деле многие тренинги были очень жестокими. Например, женщин заставляли жить на 500 килокалорий в день. Для того чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.

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    Варвара Кошечкина
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