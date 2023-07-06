В Кремле ответили на вопрос о перемещениях Пригожина

Песков: Кремль не следит за перемещениями Пригожина

Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

В четверг, 6 июля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Петербурге.

В Кремле не имеют «ни возможности, ни желания» отслеживать передвижения бизнесмена, подчеркнул Песков.

В ночь на 24 июня глава ЧВК объявил о начале мятежа. После провала попытки дестабилизировать ситуацию в стране в Кремле сообщили, что Пригожин уедет в Белоруссию.

Ранее сообщалось, что Пригожин лично прибыл в управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области, где забрал изъятое у него наградное оружие.