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14:50, 7 июля 2023Мир

НАТО направит Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро

НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 млн евро

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО подготовит и направит Украине новый пакет дополнительной помощи на 500 миллионов евро. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генсека, в него войдут горючее и медикаменты. Он также добавил, что члены альянса увеличат поставки артиллерийских боеприпасов Киеву, так как Украине необходимо использовать «тысячи снарядов каждый день».

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    Виктория Кондратьева
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