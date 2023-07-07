НАТО направит Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро

НАТО готовит дополнительный пакет помощи Украине на 500 млн евро

НАТО подготовит и направит Украине новый пакет дополнительной помощи на 500 миллионов евро. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

По словам генсека, в него войдут горючее и медикаменты. Он также добавил, что члены альянса увеличат поставки артиллерийских боеприпасов Киеву, так как Украине необходимо использовать «тысячи снарядов каждый день».