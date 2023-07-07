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16:51, 7 июля 2023Спорт

Российская теннисистка установила историческое достижение на Уимблдоне

Российская теннисистка первой в истории Уимблдона выиграла матч с тремя тай-брейками

Фото: Michael Regan / Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова установила уникальное достижение на Уимблдоне-2023. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка первой в истории турнира выиграла матч, в котором было три тай-брейка. Это произошло во встрече второго круга с американкой Мэдисон Бренгл. Игра прошла в пятницу, 7 июля, и завершилась со счетом 6:7, 7:6, 7:6 в пользу россиянки.

В третьем круге Александрова сыграет с венгеркой Далмой Галфи. Россиянка впервые в карьере дошла до этой стадии Уимблдона.

Александрова и Бренгл провели пятый матч с тремя тай-брейками в истории турниров серии «Большого шлема». Ранее все подобные встречи были сыграны на US Open.

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    Алексей Гусев
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