Раскрыты подробности самого популярного фестиваля России

VK Fest расширил список артистов, которые выступят на сцене в Москве

Самый популярный фестиваль России VK Fest расширил список артистов — для россиян на московской сцене выступит хип-хоп-исполнитель и представитель новой школы русского рэпа MACAN. Его хиты не единожды входили в топ чарта треков «ВКонтакте». Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хедлайнерами VK Fest в Москве станут ANNA ASTI и Баста. Поп-певица выступит на Синей сцене 15 июля, а один из самых известных рэп-исполнителей России — 16 июля.

Как отметил директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков, музыкальная программа столицы становится все более разносторонней. «Делаем все для того, чтобы посетители VK Fest могли послушать самых популярных и талантливых музыкантов», — сказал он.

VK Fest ранее уже объявил лайнап фестиваля в Москве. Перед зрителями выступят HammAli & Navai, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Ramil’, Big Baby Tape, Seville (Artik & Asti), ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA и десятки других артистов. Кроме того, гостей фестиваля ждут выступления более 30 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Karna.val, Дмитрий Масленников и другие.